Die Angreifer zündeten in der Nacht zum Mittwoch drei Bomben, bevor sie sich mit Waffengewalt Zugang zu dem Gefängnis in der Hauptstadt Abuja verschafften, wie Verteidigungsminister Bashir Magashi schilderte. Die Täter seien vermutlich selbst Kämpfer der Organisation Boko Haram gewesen, fügte er hinzu.

Gezielte Angriffe auf Gefängnisse

In der Vergangenheit hat die Terrorgruppe bereits mehrfach gezielt Gefängnisse in Nigeria angegriffen, um inhaftierte Mitglieder zu befreien. 2014 entkamen bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt in Maiduguri hunderte mutmaßliche Boko-Haram-Mitglieder.