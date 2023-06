Boko-Haram-Terror Millionen Menschen in Nigeria von Hungersnot bedroht

Im westafrikanischen Nigeria leiden den Vereinten Nationen zufolge immer mehr Menschen Not. Im von islamistischen Terroristen bedrohten Nordosten des Landes bräuchten rund sechs Millionen Menschen humanitäre Hilfe, sagte der zuständige Koordinator das Uno-Nothilfebüros Ocha in Genf, Matthias Schmale. In den Bundesstaaten Borno, Adamawa und Yobe seien 4,3 Millionen Menschen in den kommenden Monaten vor der Ernte unmittelbar von Hunger bedroht. 700.000 Kinder unter fünf Jahren seien akut von lebensgefährlicher Unterernährung bedroht – doppelt so viele wie 2022 und viermal so viele wie 2021.