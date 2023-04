Nigeria Mindestens 33 Tote bei bewaffnetem Überfall auf ein Dorf

Boko Haram hat sich inzwischen in viele Einzelgruppen aufgespalten. Ein aktiver Ableger, die Provinz Islamischer Staat Westafrika, die sich der Terror-Organisation Islamischer Staat (IS) zurechnet, hat sich in den vergangenen Monaten ebenfalls zu mehreren Anschlägen bekannt.

Obwohl die Gewaltausbrüche im vergangenen Jahr zurückgegangen sind, hat die nigerianische Regierung immer noch Mühe, die Überfälle im Nordwesten des Landes einzudämmen. Die Sicherheitskräfte hatten ihre Militäroperationen gegen die Verstecke der Bewaffneten zuletzt verstärkt.