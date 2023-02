Eine Woche vor der für nächsten Samstag angesetzten Präsidentschaftswahl in Nigeria, Afrikas bevölkerungsreichstem Land, wird das Chaos immer schlimmer. In weiten Teilen des Landes kommt es zu gewalttätigen Protesten, zu Plünderungen und Überfällen. In Lagos, Port Harcourt und zahlreichen anderen Städten bauten Menschen am Freitag Barrikaden, blockierten Straßen und Autobahnen und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei.