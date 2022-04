Nigerianer beim Einkauf in Lagos

Nigeria will im nächsten Jahr die erste Volkszählung seit 17 Jahren durchführen. Das Land will endlich eine genaue Erfassung der Bevölkerung erreichen, die auf mehr als 200 Millionen Menschen geschätzt wird. Sie dürfte damit die größte auf dem afrikanischen Kontinent sein, sagte der Leiter der nationalen Bevölkerungsbehörde am Donnerstag.

Volkszählungen sind in Nigeria umstritten. Rivalisierende ethnische und religiöse Gruppen haben in der Vergangenheit versucht, sie für ihre Zwecke zu nutzen. Sie versuchten sie dahingehend zu manipulieren, dass sie ihre jeweilige zahlenmäßige Überlegenheit behaupten konnten. Damit wollten sie letztlich einen größeren Anteil an den Öleinnahmen und der politischen Vertretung beanspruchen.

Ursprünglich wollte Nigeria die Volkszählung im vergangenen Jahr durchführen. Wegen der zunehmend angespannten Lage insbesondere im Norden des Landes wurde sie allerdings wieder verschoben. Im Norden ist vor allem die islamistische Terrorgruppe Boko Haram für zahlreiche Entführungen gegen Lösegeld verantwortlich, aber auch kriminelle Banden sorgen dort immer wieder für Unruhe. Die Regierung von Präsident Muhammadu Buhari kann der Gewalt in dem Land kaum etwas entgegensetzen.

Auch bei der geplanten Volkszählung dürfte die Sicherheit im Land wieder eine Herausforderung werden. Bewaffnete Männer haben ihre Angriffe und Entführungen zuletzt verstärkt. Erst am vergangenen Sonntag wurden bei einem Angriff im nördlichen Bundesstaat Plateau 154 Menschen getötet. Dutzende Menschen wurden entführt. Die Bevölkerung Nigerias ist in Muslime im Norden und Christen im Süden sowie in 300 ethnische Gruppen gespalten. Ethnische und religiöse Gewalt ist in der Vergangenheit immer wieder aufgeflammt. Die Weltbank schätzt, dass die Bevölkerung Nigerias bis 2050 die der Vereinigten Staaten übertreffen und fast 400 Millionen Menschen erreichen wird.