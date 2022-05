Der prominente georgische Fernsehmoderator und Eigentümer des oppositionsnahen Senders Mtawari TV, Nika Gwaramia, muss dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Tiflis befand ihn für schuldig, den Sender finanziell geschädigt zu haben.

Gwaramias Verteidiger Dito Sadsaglischwili kritisierte das Urteil gegenüber der Nachrichtenagentur AFP als politisch motiviert. »Die politische Repression ist in Georgien in vollem Gange«, sagte Sadsaglischwili. Das Urteil sei unrechtmäßig, sein Mandant ein »politischer Gefangener«. In demokratischen Staaten würden Journalisten nicht wegen ihrer »abweichenden Meinungen« inhaftiert.