Nikki Haley möchte Präsidentin der USA werden. Wenn man nach dem Applaus im Publikum bei einer Konferenz Rechtskonservativer in der Nähe der US-Hauptstadt Washington geht, dürfte das eher nicht passieren. Am lautesten klatschten die Menschen am Freitag (Ortszeit) dort, als die ehemalige UN-Botschafterin sagte: »Amerika ist kein rassistisches Land.« Oder: »Wenn ich Präsidentin bin, werden wir aufhören, Staaten, die uns hassen, Geld zu geben.« Greift die 51-jährige Republikanerin indirekt Ex-Präsident Donald Trump an, ist das Schweigen im Saal fast greifbar. Die Menschen dort haben andere Idole – und sie sind vor allem für einen gekommen: Trump selbst.