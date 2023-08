Recherche auf hoher See: Ein Team des SPIEGEL und des ZDF ist auf der Ostsee unterwegs. Die Journalistinnen und Journalisten wollen möglichst genau rekonstruieren, was im September 2022 in der Ostsee geschah, als Unbekannte drei von vier Röhren der beiden Nord-Stream-Pipelines sprengten – und die Energiekrise in Deutschland damit massiv verschärften.

Thomas Schulz, DER SPIEGEL:

»Wir sind unterwegs auf der ›Andromeda‹, das ist eine 50-Fuß-Segeljacht. Das ist genau die Jacht, die von dem Sabotageteam benutzt worden sein soll, das die Nord-Stream 1- und Nord-Stream 2-Pipelines gesprengt hat.«

Im Januar hatten die Ermittler die »Andromeda« drei Tage lang auf den Kopf gestellt, nach Spuren gesucht – und sind an Bord tatsächlich fündig geworden.

Thomas Schulz, DER SPIEGEL:

»Und jetzt ist die ›Andromeda‹ wieder fahrbereit und der SPIEGEL hat die Jacht als Erstes jetzt gemietet. Und wir sind jetzt sicherlich einige Tage unterwegs.«

Gemeinsam folgen die Reporterinnen und Reporter dem ungefähren Kurs der Saboteure und fahren auf der gecharterten Segeljacht – quer über die Ostsee bis hin zu den Explosionsorten in internationalen Gewässern.

Der Ort Wiek, rund 60 Seemeilen vom Startpunkt Warnemünde entfernt, hat nur einen kleinen Hafen. Doch hier kommt man mit einem Lieferwagen nah an die für die »Andromeda« geeigneten Liegeplätze. Anderswo hätte die Besatzung die Jacht vermutlich aufwendig mit einem Handwagen beladen müssen. Bloß nicht auffallen, darum ging es den mutmaßlichen Saboteuren offenbar.

Thomas Schulz, DER SPIEGEL:

»Es ist natürlich ein großes Thema hier am Ort – vor allem bei den Leuten, die hier im Hafen arbeiten. Die deutschen Ermittler waren natürlich auch hier und haben das ausgiebig untersucht, alle ausgiebig interviewt. Man merkt, dass sie jetzt sehr vorsichtig sind.«

Und es geht sogar noch beschaulicher: Knapp zehn Tage nach dem Ablegen von Wiek soll die »Andromeda« in Christiansø aufgetaucht sein. Die Insel ist winzig, gehört zu den sogenannten Erbseninseln nordöstlich von Bornholm.

Thomas Schulz, DER SPIEGEL:

»Es liegen nur ein paar Boote im Hafen, es gibt keine Sicherheitsbehörden oder sonst jemanden, der ihnen vielleicht großartig Fragen stellen könnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich eigentlich keine gute Versorgungsbasis. Es gibt ja hier nicht viel, aber es ist eben sehr nahe zur Sprengungsstelle. Es sind ungefähr drei Stunden jetzt noch mal, die wir gleich segeln müssen. 20, 25 Seemeilen bis zu den ersten Koordinaten und der ersten Sprengung.«

Rückblick: Am 26. September 2022 jagt eine Druckwelle durch die Ostsee. Strang A von Nord-Stream 2 zerfetzt genau an der Verbindungsnaht zwischen zwei Röhren. 17 Stunden später bebt der Seeboden rund 75 Kilometer nördlich weit heftiger. Emporschießendes Erdgas bildet Blasenteppiche mit Durchmessern von bis zu mehr als Tausend Metern nahe Bornholm in der Ostsee. Das aufsteigende Gas sollte eigentlich bis nach Mecklenburg-Vorpommern fließen, nun strömt es unkontrolliert an die Wassersoberfläche – ein katastrophaler Angriff auf die Energieversorgung Deutschlands.

Thomas Schulz, DER SPIEGEL:

»Was genau dann hier abgelaufen ist, wie diese Sprengung durchgeführt wurde, darüber kann man nur spekulieren. Beziehungsweise wir haben auch mit Profitauchern und Experten geredet, die sich auskennen mit so was. Die wahrscheinlichste Variante, sagen jedenfalls Experten, oder jedenfalls eine gute Möglichkeit ist, dass sie eine Boje gesetzt haben an diesen Koordinaten und der Taucher dann an dieser Boje runtergegangen ist mit dem Sprengstoff und dann dort die Sprengung später durchgeführt wurde.«

Windstärke 5 bis 6 mit Sprühregen und ordentlich Wellengang ist ganz normales Ostseewetter. Die Operation der Saboteure dürfte entsprechend herausfordernd gewesen sein – weder etwas für Hobby-Segler noch für Amateur-Taucher. Doch den Saboteuren kommt wohl auch hier die Abgeschiedenheit zugute.

Thomas Schulz, DER SPIEGEL:

»Es ist tatsächlich, obwohl das Hauptsaison ist, nicht viel los hier. Wir sehen fast keine anderen Schiffe – wenn, dann nur Segler. Es ist also eher sehr einsam hier. Wenn man hier mit einer Segeljacht im September unterwegs gewesen wäre, wäre man sicherlich nicht aufgefallen. Wahrscheinlich auch, jedenfalls nicht von anderen Schiffen beobachtet worden. Wie das natürlich mit Satelliten und anderem ist, ist eine andere Frage. Aber man kann sicherlich hier eine sehr einsame Operation durchführen und auch einige Stunden vor Ort kreuzen.«

Genau eine Woche bevor die Pipelines gesprengt wurden, sollen die mutmaßlichen Saboteure im polnischen Kolberg angelegt haben – ein im Sommer gut besuchtes Ostseebad. Die »Andromeda« bleibt nur zwölf Stunden. Womöglich sind einige Ladungen mit dem Spezialsprengstoff Oktogen zu diesem Zeitpunkt bereits platziert und mit einem Zeitzünder versehen worden.

Thomas Schulz, DER SPIEGEL:

»Es ist schon ein komisches Gefühl, hier an Bord zu sein, diese Fahrt mitzumachen, und immer daran zu denken: Hier saßen wahrscheinlich diese sechs Leute, fünf Männer, eine Frau, und haben diesen Anschlag nicht nur vorbereitet, sondern auch durchgezogen. Zum Beispiel der Tisch hier, bei dem haben Ermittler Sprengstoffspuren gefunden, als sie das Boot untersucht haben. Und wahrscheinlich wurde auch an diesen Tisch hier ganz konkret mit dem Sprengstoff hantiert, er zusammengebaut und die Aktion vorbereitet.«

Doch wer waren die Täter und in welchem Interesse handelten sie? Wer wusste von der Mission?

Thomas Schulz, DER SPIEGEL:

»Also alle Ermittlungen und auch alle Untersuchungen, die wir mit unserem Team, mit dem SPIEGEL-Team und mit dem ZDF-Team durchgeführt haben, deuten darauf hin, dass die Spuren in die Ukraine führen. Und diese Spuren haben sich in den letzten Tagen noch weiter verdichtet.«

Auch wenn alle Spuren in die Ukraine weisen – es könnte theoretisch auch eine absichtlich gelegte falsche Fährte sein. Die Fahrt der Jacht beantwortet die Frage nach Tätern und Motiven nicht. Aber sie erlaubt es besser zu verstehen, was auf der Ostsee geschehen sein könnte.

Zurück in Wiek auf Rügen: Hier machten die Saboteure auch vor rund einem Jahr noch einmal Halt, bevor sie die »Andromeda« wieder in ihren Heimathafen steuerten.

Thomas Schulz, DER SPIEGEL:

»Also nach allem, was wir erlebt haben, ist es sicherlich nicht das einfachste Schiff und sicherlich auch nicht der einfachste Trip gewesen, um das so durchzuziehen im vergangenen September. Aber es ist sicherlich möglich. Das merkt man in diesen Tagen, wenn man diese Strecke abgefahren ist. Und vor allen Dingen am letzten Abschnitt, als wir noch mal die Sprengstellen abgefahren sind, haben wir teilweise über viele, viele Stunden kein einziges anderes Schiff gesehen. Also da konnte man wirklich lange liegen, lange operieren, ohne dass man irgendjemandem auffallen würde. Wie es am Ende dann tatsächlich gelaufen ist, das ist immer noch ein großes Geheimnis. Aber dass die ›Andromeda‹ dabei eine Rolle gespielt hat, das dürfte feststehen.«