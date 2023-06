Den polnischen Ermittlungen zufolge wurden während der Zeit in Polen keine Gegenstände an Bord gebracht; zudem sei die sechsköpfige Besatzung der Jacht von polnischen Grenzschutzmitarbeitern kontrolliert worden. Laut Recherchen unter anderem der »Zeit«, der ARD und der »Süddeutschen Zeitung« handelte es sich bei dem angefahrenen Hafen in Polen um den Hafen Kolobrzeg. Demnach wäre die Route der »Andromeda« anders verlaufen als bislang angenommen – zuvor war nur ein Zwischenstopp in Dänemark bekannt gewesen.