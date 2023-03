Nord-Stream-Explosionen Indizien deuten laut Medienbericht auf Tat proukrainischer Gruppe hin

Womöglich doch kein staatlicher Auftraggeber?

Den von der Zeitung zitierten Quellen zufolge wurden die Sprengsätze an den Pipelines vermutlich durch erfahrene Taucher angebracht, die wohl nicht für das Militär oder Geheimdienste gearbeitet hätten. Es sei jedoch möglich, dass die Täter in der Vergangenheit Spezialtrainings erhalten hätten. Auch in US-Sicherheitskreisen besteht laut »New York Times« Uneinigkeit darüber, wie mit den spärlichen neuen Informationen umzugehen ist.

Die CIA kommentierte die neuen Erkenntnisse nicht. Ein Sprecher des Weißen Hauses verwies auf die von europäischen Behörden und Geheimdiensten durchgeführten eigenen Ermittlungen. Der Generalbundesanwalt (GBA) wollte sich auf Anfrage zu dem Bericht der »New York Times« nicht äußern. Auch der Bundesnachrichtendienst kommentierte den Bericht nicht, ein Sprecher verwies auf die Ermittlungen des GBA.