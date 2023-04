Die andere These: Eine Jacht brachte ein Sabotageteam zum Tatort

Ermittlungen deutscher Behörden und Recherchen des SPIEGEL sowie anderer deutscher Medien hatten zuletzt eine andere These gestützt: dass ein Sabotageteam von sechs Personen in Rostock eine Jacht gechartert hat, um Sprengstoff in das Seegebiet vor Bornholm zu transportieren und eine Sprengung der Pipeline vorzubereiten.

Dass es sich bei der Explosion der beiden Pipelines um einen Akt der Sabotage handelte, hatte die schwedische Staatsanwaltschaft im November vergangenen Jahres bestätigt. Analysen hatten damals Sprengstoffspuren an mehreren entdeckten Fremdkörpern gezeigt. Durch die Pipeline Nord Stream 1 hatte Russland bis zum Lieferstopp Gas aus Sibirien nach Deutschland und in weitere europäische Länder gepumpt. Nord Stream 2 wurde wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nie in Betrieb genommen.