»Robuste und geeinte Antwort«

In der EU sorgen die Explosionen für erhöhte Wachsamkeit. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell stellte eine »robuste und geeinte Antwort« der EU auf »vorsätzliche Störungen« der europäischen Infrastruktur in Aussicht. Borrell kündigte an, die EU werde »weitere Schritte unternehmen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Energiesicherheit zu erhöhen«. Zuvor hatte bereits Norwegen erklärt, die Sicherheitsvorkehrungen an seinen Ölanlagen verstärken zu wollen. Oslo reagiert damit auch auf Drohnen, die Ölfirmen kürzlich rund um ihre Plattformen in norwegischen Gewässern gesichtet hatten.