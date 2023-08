Nach den Attacken auf Blauhelmsoldaten in Nordzypern hat sich die Türkei zu Wort gemeldet – und die Vereinten Nationen scharf kritisiert. Der Vorfall vom Freitag zeige deutlich, »dass die Uno ihre grundlegenden Aufgaben und Funktionen nicht erfüllt«, hieß es in einem Statement des Außenministeriums in Ankara . Die Uno-Truppen würden eine wichtige Rolle spielen bei der Eskalation des begonnenen Straßenbauprojekts – sich aber »als Opfer der Ereignisse vor Ort« präsentieren. Das Vorgehen der Behörden sei hingegen gerechtfertigt gewesen.