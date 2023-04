In Nordirland ist es am Ostermontag zu Ausschreitungen gekommen. Teilnehmer eines nicht angemeldeten Marsches in der Stadt Londonderry, die vom katholisch-republikanischen Teil der Bevölkerung nur Derry genannt wird, griffen ein Polizeiauto an. Nach Angaben der Polizei wurden Molotowcocktails auf einen Transporter geworfen. Das Auto stand in Flammen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Am Dienstagabend wird US-Präsident Joe Biden in der Hauptstadt Belfast erwartet.