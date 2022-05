Wahl in Nordirland Eine Zäsur mit Zug ins Extreme

»Binnen fünf Jahren«, sagte Sinn-Fein-Chefin Mary Lou McDonald in einem Interview am Samstagmorgen auf die Frage, wann man denn nun einen »Border Poll« erwarten dürfe, eine Abstimmung über die Wiedervereinigung Irlands. Sie ergänzte, es sei notwendig, sofort mit den Vorbereitungen dafür zu beginnen.

Bei der Wahl in Nordirland hat eine Mehrheit sich nicht für Parteien entschieden, die hinter der »Union« mit England stehen. Schon dies empfinden Unionisten als Affront, als Betrug an ihrem vermeintlichen Geburtsrecht, das Land immer und für alle Zeiten zu regieren. Die erste Verfassung Nordirlands wurde 1921 geschrieben, um mit parteiischen Gesetzen und manipulativen Wahlkreis-Zuschnitten zu gewährleisten, dass die irische Minderheit nie zu einer adäquaten Repräsentanz im Parlament kam.

Mit Blick auf diese zwei Blöcke kann man also sagen, dass der Zug nach extrem rechts und links in Nordirland anhält. In der Summe markiert die Wahl allerdings einen leichten Linksruck. 51,6 Prozent der Wähler (Sinn Fein, SDLP, Alliance) haben am Freitag mit ihrer Stimme erklärt, dass nichts in Nordirland mehr so sein soll, wie es einmal war.

Sinn Fein ist eine irisch-nationalistisch-sozialistische Partei, die einst als »politischer Arm« der Terrortruppe Provisional IRA (PIRA) galt. Sie ist sowohl in Nordirland als auch im Süden aktiv und beschreibt sich selbst als »nationalistisch« und »republikanisch«. Große Teile der Parteiführung rekrutierten sich lange Zeit aus den Führungskadern der PIRA. Der Trend zu jüngeren, weiblichen Parteiführerinnen half Sinn Fein in den letzten Jahren, diesen Ruch sukzessive abzuschwächen. Viele junge Nordiren ohne Bürgerkriegserfahrungen nehmen SF inzwischen als stark linke, progressive Partei wahr. Das geht zulasten der sozialdemokratischen SDLP, die als »bürgerlich« gesehen wird und an Einfluss verliert.

Regionalwahlen in Nordirland: Ladies first

Regionalwahlen in Nordirland: Ladies first Von Jörg Schindler, London

Ob es überhaupt zu einer Regierungsbildung kommen kann, hängt von der DUP ab. Ohne sie als stärkste Vertretung des unionistischen Lagers kann es laut Friedensvertrag keine Regierungsbildung geben. DUP-Chef Jeffrey Donaldson könnte also mit einer bloßen Weigerung Wahlsiegerin Michelle O’Neill schlicht am ausgestreckten Arm verhungern lassen.

Das Besondere an der Partei: Sie ist nicht festgelegt in der Grenz- und Wiedervereinigungsfrage. Umfragen zufolge finden sich unter ihrem Dach zunehmend auch Protestanten, die der W-Frage offen gegenüberstehen. Es ist der zweite große Trend in der politischen Entwicklung Nordirlands: Während die Lager an den Rändern weiter voneinander abrücken, gibt es in der Mitte der Gesellschaft deutlich mehr Miteinander als je zuvor.

Kein Siegerlächeln: Von 1921 bis 2022 gewannen Unionisten jede Wahl in Nordirland. Jeffrey Donaldson schrieb Geschichte, weil seine Niederlage beweist, dass dies nicht so bleiben muss.

Ob er das will? Donaldson äußert sich bisher nicht, reagierte auch nicht auf Appelle amerikanischer Politiker, jetzt Gespräche aufzunehmen. Die Frage ist auch eher, ob er es überhaupt kann: Regierungsgespräche würden bedeuten, dass sich die DUP in der kommenden Regierung Sinn Fein unterordnen müsste – im Parlament zahlenmäßig schwächer, in den Machtpositionen nur in zweiter Reihe vertreten.

Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie das in den radikalsten Teilen seiner Anhängerschaft ankäme: Schon begonnen hat die »Marschsaison« (April bis August, Höhepunkt 12. Juli), in der radikale Unionisten gern Feuer entzünden – als festlichen Akt, oder auch per Molotowcocktail. Für Chaos und Gewalt gibt es feste Tage in Nordirland.

Möglich also, dass die DUP zur Geisel ihrer radikalen Flügel wird. Donaldson wird viel Geschick brauchen, da hindurch zu lavieren, denn so oder so steht er schlecht da: Er kann quasi nicht gewinnen. Er verliert an Macht unter den Unionisten, wenn er zum Juniorpartner unter SF-Führung wird. Und er verliert an Relevanz, wenn er die DUP zum reinen Verweigerungs-Bollwerk macht. Sinn Fein kann ihren Sieg als Fortschritt feiern, weil nun vor allem die als »gestrig« dastehende DUP unter Zugzwang steht.

Auch deshalb hatte Michelle O’Neill die größten Reizthemen bisher strikt vermieden. Dass Mary Lou McDonald die Wiedervereinigungsfrage als Parteiführerin südlich der irischen Grenze nun aufwirft, liegt daran, dass für sie der Wahlkampf gerade erst beginnt. In der Republik Irland wird spätestens 2024 gewählt, und Sinn Fein hat zurzeit gute Chancen, auch dort zur stärksten Kraft zu werden. Spätestens dann würde die W-Frage ins Zentrum des politischen Diskurses in Irland rücken.