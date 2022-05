Die Briten hatten zuvor gedroht, das Nordirland -Protokoll auszuhebeln. Laut Protokoll sollen Kontrollen an der Grenze von Nordirland ( Großbritannien ) und Irland (EU-Mitglied) vermieden werden, um Konflikten zwischen Befürwortern und Gegnern der irischen Einheit vorzubeugen. Im Gegenzug ist aber eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs entstanden. Die britische Regierung und die protestantisch-unionistische Partei DUP fürchten deshalb eine Entfremdung von London .

Derzeit sorgt der Streit um das Protokoll für eine politische Lähmung in Nordirland. Aus Protest gegen die mit der EU vereinbarten Brexit-Regeln für Nordirland verweigert die wichtigste Partei der protestantisch-unionistischen Seite, die DUP, die Mitarbeit im Parlament des britischen Landesteils. Am Freitag weigerte sich die DUP, einen Parlamentspräsidenten zu wählen. Auch einer Einheitsregierung mit der katholisch-republikanischen Sinn Féin will die Protestantenpartei nicht beitreten, solange der Streit nicht gelöst ist.