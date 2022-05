Sinn Féin-Chefin Michelle O'Neill rief nach der Wahl zu einer Debatte über eine Vereinigung mit der Republik Irland auf. »Lasst uns alle an einem gemeinsamen Plan arbeiten«, sagte O'Neill gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in der nordirischen Stadt Magherafelt. Die Auszählung der Stimmen dauert jedoch noch an. Es wird erwartet, dass sie sich bis in den Samstag hineinzieht.