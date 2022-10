Wegen Brexit-Patt Nordirland steht vor Neuwahlen

Nordirland steht wegen des politischen Patts in der Frage seines Status nach dem Brexit vor Neuwahlen. In der Nacht (01.01 Uhr MESZ) geht die vorgeschriebene Frist zur Bildung einer Einheitsregierung zu Ende. Am Donnerstagabend sah es jedoch nicht danach aus, dass noch eine Einigung erzielt werden könnte. Zuvor hatte die wichtigste protestantische Partei DUP, die für die Union mit Großbritannien eintritt, bekräftigt, keine Regierung mit der katholisch-nationalistischen Partei Sinn Fein bilden zu wollen.