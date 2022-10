Die vorgeschriebene Frist zur Bildung einer Einheitsregierung von sechs Monaten war am Freitagabend verstrichen. Erwartet wird, dass die Regierung in London noch am Freitag den Termin für die nächste Wahl festsetzt. Die DUP und Sinn Féin stehen sich nicht nur entlang konfessioneller Linien gegenüber.