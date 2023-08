Nach Informationen der BBC hatten mehrere aktuelle und ehemalige Mitarbeiter Einblick in die Daten, die auch vorübergehend auf einer Internetseite zu sehen gewesen sein sollen.

Brennendes Polizeiauto im April

Immer wieder kommt es in Nordirland zu Zwischenfällen. So hatte es im April zum 25. Jahrestag des Friedens Ausschreitungen gegeben. Teilnehmer eines nicht angemeldeten Marsches in der Stadt Londonderry, die vom katholisch-republikanischen Teil der Bevölkerung nur Derry genannt wird, griffen ein Polizeiauto an. Nach Angaben der Polizei wurden Molotowcocktails auf einen Transporter geworfen. Das Auto stand in Flammen.