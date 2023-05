Aufnahmen aus Faenza in der Provinz Emilia-Romagna. Die italienische Küstenwache rettet Anwohner mit Hubschraubern von ihren Dächern, die Häuser sind überflutet.

Bei extrem starken Regenfällen in Norditalien sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, 5.000 mussten evakuiert werden, so wie hier in Forli. Der Fluss Savio trat über die Ufer. Keller und Geschäfte wurden überschwemmt, Bahnverbindungen fielen aus. Straßen wurden gesperrt und das Formel-1-Rennen von Imola abgesagt. 50.000 Menschen seien ohne Strom, mehr als 100.000 ohne Telefonverbindung. Die Rettungsmaßnahmen gestalten sich als schwierig, da viele Straßen und Wege noch überschwemmt sind. Einige Gebiete hätten in nur 36 Stunden die Hälfte der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge abbekommen. Stark betroffen sind auch die Großstädte Bologna und Ravenna.

Die Behörden befürchteten weitere Überschwemmungen und warnten die Bewohner, sich in höher gelegene Gebiete oder die oberen Stockwerke ihrer Häuser zu begeben und Flussufer zu meiden. Der italienische Minister für Katastrophenschutz Nello Musumeci riet dazu, wachsam zu bleiben.

Bereits vor zwei Wochen waren bei Überschwemmungen in der Region zwei Menschen ums Leben gekommen. Zuvor herrschte hier eine monatelange Dürre. Dadurch war der Boden so trocken, dass der Regen nicht versickern konnte. Tausende Hektar Ackerland wurden überschwemmt.

Auch in Kroatien, Bosnien und Slowenien wurden Überschwemmungen, Erdrutsche und Evakuierungen gemeldet. In Italien lassen die Regenfälle laut der Vizepräsidentin der Region Emilia-Romagna zwar nach. Die Pegel der Flüsse aber steigen weiter an.