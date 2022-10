»Wir hoffen, dass es nicht passiert, aber die Anzeichen gehen leider in die genau andere Richtung«, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag in New York. Die IAEA beobachte entsprechende Vorbereitungen in der Autokratie. Jeder halte deswegen »den Atem an«, sagte Grossi weiter.