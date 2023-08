Nordkorea war am 31. Mai mit dem ersten Versuch gescheitert, einen Spionagesatelliten ins All zu schicken. Die Satelliten-Trägerrakete »Cheollima-1« stürzte kurz nach dem Start ins Meer. Südkoreanische Streitkräfte konnten Teile des Wracks bergen und kamen in einer gemeinsamen Analyse mit den USA zu dem Schluss, dass der Aufklärungssatellit von »keinerlei militärischem Nutzen« war.

Großübung der USA und Südkoreas steht bevor

Pjöngjang kündigte kurz darauf an, bald einen weiteren Start zu unternehmen. Daraufhin mobilisierte Tokio Schiffe und sein Raketenabwehrsystem für den Fall, dass Teile der Rakete in seinem Hoheitsgebiet landen sollten. Experten gehen dennoch davon aus, dass es erhebliche technologische Überschneidungen zwischen der Entwicklung von Interkontinentalraketen und der Fähigkeit zu Weltraumstarts wie bei einem Satelliten gibt.