Die »USS Michigan«, ein mit Marschflugkörpern ausgerüstetes Atom-U-Boot der US-Marine, war im vergangenen Monat in den Hafen von Busan in Südkorea eingelaufen. Im April hatten sich der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol und US-Präsident Joe Biden in Washington darauf geeinigt, »die regelmäßige Sichtbarkeit strategischer Mittel« auf der koreanischen Halbinsel weiter zu verbessern. Dazu gehöre auch die Entsendung eines mit Atomwaffen bestückten U-Boots der US-Marine. Ein Zeitplan für einen solchen Besuch wurde damals nicht genannt.

Nordkorea führt regelmäßig Raketentests durch

Nordkorea hat zuletzt Mitte Juni – angeblich ebenfalls eine »Reaktion« auf Manöver von US- und südkoreanischem Militär – Raketenstarts durchgeführt. Wie der Generalstab in Seoul mitteilte, wurden aus dem Norden zwei Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Starts der ballistischen Raketen seien in kurzen Abständen in der Gegend um die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang erfolgt, hieß es. Sie flogen demnach etwa 780 Kilometer in östlicher Richtung, bevor sie zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ins Meer stürzten.