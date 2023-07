Bei dem jüngsten Raketenstart in Nordkorea hat es sich nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA um eine Hwasong-18-Interkontinentalrakete (ICBM) gehandelt. »Der Testabschuss ist ein wesentlicher Prozess zur Weiterentwicklung der strategischen Nuklearstreitkräfte der Republik und dient gleichzeitig als starke praktische Warnung« an die Gegner, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.