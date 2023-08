Der Tropensturm »Khanun« traf am Donnerstag in Nordkorea an Land und sollte am Freitag landeinwärts ziehen. »Alle Sektoren und Einheiten« in Nordkorea beteiligten sich an »einer dynamischen Kampagne zur Bewältigung des katastrophalen, anormalen Klimas«, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Mit »starkem Wind, Regengüssen, Flutwellen und hohem Seegang« sei zu rechnen.

Wegen der schwachen Infrastruktur in Nordkorea wirken sich Naturkatastrophen tendenziell stärker auf das Land aus. Weit verbreitete Abholzung macht Nordkorea zudem anfällig für Überschwemmungen. In den Neunzigerjahren starben bei Hungersnöten Hunderttausende, Schätzungen zufolge sogar Millionen Menschen in dem Land.