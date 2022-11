Das Regime in Pjöngjang hatte in den vergangenen Wochen mehrmals Raketen abgeschossen. Diese Tests sollten demnach Angriffe auf Luftwaffenstützpunkte sowie Kommandostellen Südkoreas und der USA sowie andere Ziele simulieren. Je beharrlicher die provokativen Aktivitäten der Feinde fortgesetzt würden, desto »gründlicher und gnadenloser« werde die Volksarmee reagieren, hieß es in den staatlich kontrollierten Medien Nordkoreas.