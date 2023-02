»Extrem rote Linie« Nordkorea droht mit harter Reaktion auf Militärübungen

Nach der Ankündigung weiterer Militärübungen in diesem Jahr durch die USA und Südkorea zur Abschreckung Nordkoreas hat das Außenministerium in Pjöngjang mit Reaktionen gedroht. Ein Sprecher warf den USA vor, eine feindselige Politik zu betreiben. Zusammen mit ihren Verbündeten hätten sie die Situation auf der koreanischen Halbinsel an »eine extreme rote Linie« gebracht, wurde er von den staatlich kontrollierten Medien am Donnerstag zitiert.