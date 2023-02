»Die erweiterte Abschreckung der USA stärken«

Die USA und Südkorea weisen alle Vorwürfe zurück, mit den Manövern einen Angriff vorzubereiten. Das Verteidigungsministerium in Seoul kündigte für nächste Woche in Washington ein militärisches Planspiel unter dem Szenario an, dass Nordkorea Atomwaffen einsetze. »Mit dem Fokus auf die Nuklearbedrohungen Nordkoreas werden beide Seiten eingehende Diskussionen über verschiedene Wege führen, um die erweiterte Abschreckung der USA zu stärken.« Darunter verstehen die USA die »volle Bandbreite« ihrer militärischen Fähigkeiten zur Verteidigung Südkoreas – einschließlich Atomwaffen.