Biden bekräftigt Entschlossenheit der USA

Wie genau die Maßnahmen aussehen könnten, sagte sie nicht. Den USA warf sie vor, »Glücksspielerei« zu betreiben. Den Nachbarn Südkorea und Japan hielt sie vor, sich als Vasallen Washingtons zu verhalten.

Choe spielte auf das Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol am vergangenen Sonntag an. Bei dem Dreier-Treffen am Rande des Gipfels des südostasiatischen Staatenverbands Asean in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh hatte Biden das provokative Verhalten Nordkoreas kritisiert. Auch bekräftigte er die Entschlossenheit seines Landes, die »erweiterte Abschreckung« zu verstärken. Darunter verstehen die USA die »volle Bandbreite« ihrer Fähigkeiten zur Verteidigung Südkoreas und Japans - einschließlich Atomwaffen.