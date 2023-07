Große Show mit den wenigen Verbündeten: Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un lässt sich gemeinsam mit Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dem hochrangigen chinesischen Politiker Li Hongzhong feiern. Die Aufnahmen des nordkoreanischen Staatsfernsehens zeigen, wie die russische und chinesische Delegation einem Konzert in Pjöngjang zusehen. Schoigu und der russische Präsident Wladimir Putin erscheinen dabei schließlich sogar auf den Bildschirmen.

Offizieller Anlass des ersten Besuchs ausländischer Delegierter seit Beginn der Coronapandemie ist der 70. Jahrestag des Endes im Koreakrieg. Zugleich hieß es aus Moskau, der Besuch werde »zur Stärkung der russisch-nordkoreanischen Militärbeziehungen beitragen.« Und auch der Bund zwischen Nordkorea und China wird an diesem Tag zur Schau getragen: Der chinesische Delegierte übergab dem nordkoreanischen Diktator vor laufenden Kameras einen Brief des chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Auch wenn an diesem Tag das Ende eines Krieges gefeiert wird – bei dem Besuch geht es offensichtlich auch um militärische Beziehungen. Schoigu ließ sich am Vortag bereits Waffen des nordkoreanischen Militärs vorführen und übergab einen Brief seines Vorgesetzten Putin.

Das staatliche Videomaterial zeigt offenbar auch die neuesten Kampf- und Spionagedrohnen des Landes, die westlichen Militärexperten zufolge bekannten US-Kampfdrohnenmodellen sehr ähnlich seien. Kim Jong Un wird verdächtigt, Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.

Nordkorea ist wegen seines Atomraketenprogramms international weitgehend isoliert. Einzig zu den Veto-Mächten im Uno-Sicherheitsrat China und Russland gibt es losen Kontakt. Der 27. Juli, der das Ende des Koreakriegs markiert, wird in Pjöngjang als Tag des Sieges begangen. Der Krieg endete mit einem Waffenstillstand, der Korea in zwei Staaten teilte. In dem Krieg zwischen 1950 und 1953 sollen zwischen zwei und vier Millionen Koreanerinnen und Koreaner getötet worden sein.