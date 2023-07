Festgesetzt in Nordkorea US-Soldat nahm an Tour in Grenzgebiet teil – und musste offenbar Disziplinarmaßnahmen fürchten

Der Mann, der AP zufolge Anfang 20 sein soll, hätte demnach mit einem Flugzeug zurück in die USA gebracht werden sollen. Stattdessen habe er jedoch an einer Tour in der gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) zwischen Nord- und Südkorea teilgenommen. Dort kam es dann auch zum Grenzübertritt. Warum der Mann an der Führung teilnehmen konnte, war zunächst unklar.

Die JSA befindet sich in der demilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten, die von der Waffenstillstandskommission MAC verwaltet wird. In der Zone sichern Soldaten der jeweiligen Seite die streng bewachte Grenze, die ohne Genehmigung nicht überschritten werden darf.