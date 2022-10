Trotz internationaler Proteste Nordkorea feuert erneut Raketen Richtung Japan ab

Keine gemeinsame Haltung des Uno-Sicherheitsrats in Sicht

Südkorea hatte am Mittwoch mitgeteilt, die USA wollten ihren nukleargetriebenen Flugzeugträgers »USS Ronald Reagan« erneut in die Gewässer östlich der koreanischen Halbinsel entsenden. Zuletzt war das Schiff im September zu seinem ersten Besuch in Südkorea seit mehreren Jahren eingetroffen und hatte an einem Seemanöver zwischen südkoreanischen und US-Streitkräften teilgenommen. Es wird laut Yonhap erwartet, dass der Flugzeugträger an einer weiteren Übung mit Südkorea und Japan in den internationalen Gewässern teilnehmen wird.