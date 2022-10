Der stellvertretende Verteidigungsminister Japans, Toshiro Ino, sagte in einem ersten Statement: »Raketenstarts durch Nordkorea können nicht toleriert werden.«

Raketenstart kurz nach US-Seemanöver

Es ist bereits das siebte Mal innerhalb der vergangenen zwei Wochen, das Nordkorea Raketentests durchgeführt hat. Am vergangenen Dienstag hatte das Land zudem erstmals seit fünf Jahren eine Mittelstreckenrakete über die japanische Inselgruppe fliegen lassen. Der jüngste Raketenstart erfolgte nur wenige Stunden nach der Beendigung eines Seemanövers von südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräften am Samstag. An der Militärübung hatte auch der nukleargetriebenen Flugzeugträger »USS Ronald Reagan« teilgenommen.