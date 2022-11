Erneut hat Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs ballistische Raketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Mindestens vier Kurzstreckenraketen seien nach dem Start in Nordkorea erfasst worden, teilte der Generalstab in der Hauptstadt Seoul mit. Sie seien etwa 130 Kilometer weit in Richtung des Gelben Meers geflogen. Nordkorea testet derzeit in ungewohnt hoher Frequenz wieder Raketen.