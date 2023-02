Die Sorge vor einer weiteren Eskalation auf der koreanischen Halbinsel wächst. Nordkorea hat am Montag mehrere ballistische Raketen von seiner Ostküste abgefeuert. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs handelte es sich um zwei Raketen. Die japanische Küstenwache sprach von drei Geschossen, die laut dem staatlichen Rundfunksender NHK alle innerhalb weniger Minuten außerhalb der japanischen Wirtschaftszone niedergingen. Japan will eine Dringlichkeitssitzung des Uno-Sicherheitsrats beantragen. Das erklärte Japans Ministerpräsident Fumio Kishida am Montag an seinem Amtssitz.