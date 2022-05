Nordkorea führt seit Beginn des Jahres ungewöhnlich viele Raketentests durch. Und auch in dieser Woche hat es in dem isolierten Land mehrere Starts gegeben – nur wenige Stunden nach der Abreise von US-Präsident Joe Biden aus Asien . Nordkorea habe von Sunan, nördlich der Hauptstadt Pjöngjang, drei ballistische Raketen abgefeuert, teilten die Generalstabschefs Südkoreas am Mittwoch mit.

US-Präsident in Asien: Der nicht mehr ganz so nette Mr Biden

US-Präsident in Asien: Der nicht mehr ganz so nette Mr Biden

US-Präsident in Asien: Der nicht mehr ganz so nette Mr Biden Von Katharina Graça Peters, Seoul

US-Präsident in Asien: Der nicht mehr ganz so nette Mr Biden Von Katharina Graça Peters, Seoul

Gleichzeitig boten sie Nordkorea Hilfe zur Eindämmung des ersten bestätigten Virusausbruchs an. Seit den ersten bestätigten Coronafällen in Nordkorea am 12. Mai wächst die Sorge über den Mangel an Impfstoffen, die unzureichende medizinische Versorgung und eine mögliche Nahrungsmittelkrise in dem 25-Millionen-Einwohner-Land.