Die Starts der ballistischen Raketen seien am Donnerstagabend (Ortszeit) in kurzen Abständen in der Gegend um die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang erfolgt, hieß es. Sie flogen demnach etwa 780 Kilometer in östlicher Richtung, bevor sie zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ins Meer stürzten.