Japan aktivierte nach der Warnung aus Südkorea sein Raketenalarmsystem für die südliche Region Okonawa. »Raketenstart. Raketenstart. Nordkorea scheint eine Rakete gestartet zu haben. Bitte sucht Schutz in Gebäuden oder unter der Erde«, hieß es in der Warnung, die vom Rundfunksender NHK verbreitet und vom Büro des Regierungschefs auf Twitter veröffentlicht wurde.

Klare Warnung an den Norden

Südkorea hatte das Nachbarland am Vortag vor einem Satellitenstart gewarnt. Sollte der Start tatsächlich erfolgen, werde Nordkorea einen Preis dafür zahlen und schmerzvolle Konsequenzen zu spüren bekommen, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Seoul am Montag.