»Für mich war das Leben gut in Nordkorea«, sagt Kim Ryon-hui über ihre alte Heimat. Sie sei dort Modeschöpferin gewesen, ihr Mann arbeitete als Arzt. Die Familie war Teil der regimetreuen Elite in der Hauptstadt und blieb von dem Hunger und dem Mangel, unter dem die breite Bevölkerung leidet, weitgehend verschont.

2011 hat sie dennoch Nordkorea verlassen. Damals hatte sie eine Leberkrankheit, die sie in China behandeln lassen wollte. Als sie dort die Arztkosten nicht bezahlen konnte, machte sie sich auf den Weg nach Südkorea.

Nun kämpft sie seit Jahren darum, in ihre Heimat zurückzukehren. In dieser Folge von SPIEGEL Daily erzählt Redakteurin Katharina Peters, wie Kim Ryon-hui für ein Leben in Nordkorea kämpft und erklärt, warum Südkorea sie nicht einfach ausreisen lässt.

Über diesen Podcast

