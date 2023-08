In der vergangenen Woche hatten die nordkoreanischen Behörden einem Taekwondo-Team die Teilnahme an einem Wettbewerb in Kasachstan genehmigt. Nach Angaben der auf Nordkorea spezialisierten Website »NK News« sind am Freitag sowie am kommenden Montag Flüge von Air Koryo zwischen Pjöngjang und Wladiwostok in Russland geplant.

Nordkorea plant weiteren Satellitenstart

Auch im All möchte Nordkorea seine Präsenz offenbar weiter ausbauen. Nachdem der Start eines Spionagesatelliten Ende Mai gescheitert war, weil die Trägerrakete ins Meer stürzte, will das Land nun einen neuen Versuch unternehmen.

Ein erneuter Start solle bereits zwischen dem 24. und dem 31. August stattfinden, teilte Pjöngjang der japanischen Küstenwache mit. Parallel halten Südkorea und die USA ein großangelegtes jährliches Militärmanöver ab.