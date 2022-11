Nordkorea treibt seit Jahren die Entwicklung von atomwaffenfähigen Raketen voran. Seit Beginn des Jahres gab es bereits mehr als 50 nordkoreanische Raketentests – allein am vergangenen Mittwoch erfasste Südkoreas Militär mehr als 20, am Donnerstag sechs weitere. Darunter war nach Angaben des südkoreanischen Militärs vermutlich auch eine atomwaffenfähige Rakete mit mehreren Tausend Kilometern Reichweite.

Erneut Artilleriegeschosse ins Meer abgefeuert

Selbst in der Nacht zu Freitag hatte Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut Artilleriegeschosse in die Gewässer entlang der innerkoreanischen Seegrenze abgefeuert. Etwa 80 Artilleriegranaten seien vom späten Donnerstagabend (Ortszeit) an von der nordkoreanischen Ostküste abgeschossen worden, teilte der Generalstab am Freitag mit. Die Geschosse fielen demnach in die sogenannte maritime Pufferzone, die 2018 zur Reduzierung der Spannungen eingerichtet worden war.