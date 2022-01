Durch die demilitarisierte Zone Ehemaliger Überläufer aus Nordkorea soll Grenzübertritt zurück gewagt haben

Meist fliehen die Menschen von Nordkorea in den Süden – am Neujahrstag wagte einer den Weg durch den Minengürtel in Richtung Diktatur. Das südkoreanische Militär ist sich nun sicher: Der Mann ist ein Rückkehrer.