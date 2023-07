Schoigu und seine Delegation wurden in Pjöngjang mit einem roten Teppich und der russischen Nationalhymne empfangen. Russland ist historisch ein Verbündeter Nordkoreas, beide Länder unterhalten freundschaftliche Beziehungen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Moskaus Invasion in die Ukraine stets unterstützt und nach Angaben von Washington auch Waffen an Russland geliefert.