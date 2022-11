Nordkorea Kim Jong Un

Nach Angaben Südkoreas feuerte Nordkorea am Freitag zum zweiten Mal in diesem Monat eine Rakete ab, die theoretisch auch US-Territorium erreichen könnte. Nordkorea identifizierte die Rakete als »Hwasongpho-17« und brüstete sich damit, mit ihr jetzt über die »weltweit stärkste strategische Waffe« zu verfügen. Sie sei nach einem Flug in einer Höhe von bis zu 6041 Kilometern und einer Distanz von knapp tausend Kilometern in einem angepeilten Gebiet im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) ins Wasser gestürzt.