Mittlerweile ist sie überaus präsent in der nordkoreanischen Öffentlichkeit: Die Tochter des Diktators Kim Jong Un.

Zuletzt bei dieser Aktion am vergangenen Sonntag, die das Staatsfernsehen mit einer Reihe von Standaufnahmen präsentierte: Ein erster Spatenstich für ein ehrgeiziges Bauprojekt in Pjöngjang. Die Tochter packt mit an.

Viel weiß man über das Mädchen, das von den Staatsmedien als "Geliebtes" oder "Respektiertes Kind" genannt wird, allerdings nicht.

Katharina Graça Peters, DER SPIEGEL

»Das ist ein junges Mädchen, neun, zehn oder elf Jahre alt. Und man vermutet, dass sie einen älteren Bruder hat und eine jüngere Schwester. Aber so genau weiß man das nicht. Das sind Informationen vom südkoreanischen Geheimdienst und dem kann man glauben. Aber muss man auch nicht immer.

Dass es sie gibt, das wissen wir von dem US-Basketballer Dennis Rodman, der im September 2013 in Nordkorea war und ein Familienbesuch offenbar bei Familie Kim gemacht hat. Er hat gesagt, dass er damals die Tochter von Kim Jong Un in den Arm gehalten hat, und die hieß Ju Ae. Also wissen wir, dass es diese Tochter gibt mit diesem Namen, aber gesehen hatten wir sie bis dahin nicht.«

Bestätigt wurde der Name Ju Ae noch nicht. Allerdings macht ein Gerücht in den sozialen Medien die Runde, dass das Sicherheitsministerium in Nordkorea alle Mädchen und Frauen, die mit dem Namen "Ju Ae" registriert sind, auffordere, ihre Namen zu ändern. Schließlich dürfe niemand den Namen mit dem "Geliebten Kind" teilen.

Ob das stimmt – unklar. Aber angeblich hat die Praxis der Namensänderung in Nordkorea Tradition. Während des Regimes von Kim Jong-Il und Kim Il-Sung sollen Namensvetter ebenfalls gezwungen worden sein, die Vornamen zu ändern.

Seit mehr als zehn Jahren herrscht Kim Jong Un in Nordkorea. Er ist 27 Jahre alt, als sein Vater Kim Jong Il im Dezember 2011 stirbt – und er die Nachfolge antritt.

Jegliche Konkurrenz beseitigt er brutal: So verlieren die Top-Militärs, die hier noch neben dem Sarg seines Vaters schreiten, später ihre Posten – und verschwinden von der Bildfläche. Seinen Onkel lässt Kim hinrichten. Und sogar seinen eigenen Bruder lässt er ermorden.

Die Nachfolgefrage Kim Jong Uns wurde vor einigen Jahren relevant, als über Kims Gesundheitszustand spekuliert wurde. Kim war untergetaucht und hatte sechs Wochen lang keine öffentlichen Auftritte. Damals wurde spekuliert, ob seine Schwester Kim Yo Jong eventuell die Macht übernehmen könnte. Jetzt also steht Kim Ju Ae im Fokus – und die Nachfolgespekulation nimmt erneut Fahrt auf.

Katharina Graça Peters, DER SPIEGEL

»Das liegt zum einen daran, dass Nordkorea ähnlich wie eine Dynastie oder wie eine Monarchie funktioniert. Die Macht geht vom Kim Herrscher über auch sein Kind. Das war bislang der Sohn. Und jetzt wird darüber spekuliert, ob das vielleicht die Tochter sein könnte. Aber ist es wirklich zu früh, um das zu sagen. Und andererseits halten es viele für sehr fragwürdig, dass tatsächlich eine Frau die Nachfolgerin werden könnte, weil Frauen in der nordkoreanischen Gesellschaft wirklich benachteiligt sind, den Männern wirklich nicht gleichgestellt sind. Und selbst wenn Kim Jong Un das sogar anstreben würde, dann müsste man dem Volk und den Eliten erklären, warum jetzt plötzlich eine Frau, die doch eigentlich das das niedrigere Geschlecht ist, dass die jetzt plötzlich an der Spitze des Staates steht.«

Auffällig die öffentlich zur Schau gestellte innige Beziehung zwischen Vater und Tochter – auch das eher untypisch für Nordkorea.

Katharina Graça Peters, DER SPIEGEL

»Das könnte natürlich auch sein, dass Kim Jong Un versucht, seine Familie ein bisschen moderner in der Propaganda zu gestalten, vielleicht sogar an europäische Celebrities damit erinnern will. Weil, wenn man zum Beispiel mal anschaut, bei einer Militärparade stand sie auf dem Balkon und trug Mäntelchen und Hütchen, das erinnerte schon ein bisschen an europäische Royals. Möglicherweise also der Versuch die Propaganda zu modernisieren, auch der Versuch, sich als gütiger, sorgender Vater zu präsentieren. Denn Kim Jong un zum Beispiel, Den sieht man immer, wenn er seine Tochter an der Hand hat. Es ist schon durchaus liebevoll, wie die beiden miteinander umgehen. Es gab zum Beispiel eine Situation, da schritt er die Reihen von Soldaten entlang. Und dann ruft er seine Tochter zu sich und sie gehen dann Hand in Hand über den roten Teppich an diesen Soldaten entlang. Immer wieder lächeln sie sich zu und sie streicht auch über sein Gesicht. Vielleicht steht dahinter der Versuch, ein freundlicher, gütiger Vater dieses Bild in der Öffentlichkeit zu vermitteln.«

Die Propaganda nach Außen wirkt allerdings immer noch martialisch: sie wird definiert durch Abschreckungsmanöver. Erst im November hatte Kim Jong Un erklärt, er wolle sein Land zur »stärksten Atommacht der Welt« machen. Bei dem jüngsten Raketenstart hatte Kim seine Tochter erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Möglicherweise als Zeichen dafür, dass sie das Atom- und Raketenprogramm in die nächste Generation führen wird.

Nach Innen dürfte für die Propaganda eher wichtig sein, die verheerende wirtschaftliche Lage des Lands zu überspielen. So eröffnete Kim diese Woche ein Treffen mit Vertretern der regierenden Arbeiterpartei Koreas, um über Verbesserungsstrategien zu sprechen.

Der ehrgeizige Plan für den Bau von 50.000 Wohnungen in der Hauptstadt gehört dazu. Der Auftritt mit Hilfe von Tochter und Spaten ist der jüngste Versuch, dem Volk die Kim-Dynastie weiterhin als alternativlos zu verkaufen.

Katharina Graça Peters, DER SPIEGEL

»Aber natürlich ist die Frage Was halten denn die Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner davon, wenn dieses Kind, das ganz offensichtlich wohlgenährt ist, schöne Kleidung trägt, wie wirkt das auf die? Und einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, die gehen davon aus, dass das nicht unbedingt den positiven Effekt hat, den das Regime damit versucht zu bezwecken, sondern dass viele Leute, deren Kinder mangelernährt sind, die sich fragen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen und denen auch die gesamte wirtschaftliche Basis weggebrochen ist, weil sie nichts mehr auf dem Markt verkaufen können, dass die doch auch ziemlich bitter auf diese Inszenierung schauen.«