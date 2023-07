Die einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, hatte laut dem US-Fernsehsender CNN zu Wochenbeginn erklärt, die Stationierung eines US-U-Boots mit ballistischen Raketen auf der Halbinsel würde die ohnehin schon zerrütteten Kommunikationslinien zwischen beiden Seiten beschädigen. Sie hatte schon zuvor auf die verstärkte militärische Zusammenarbeit der USA mit Südkorea mit Drohungen und Beschimpfungen des US-Präsidenten Joe Biden reagiert.

Weitere Details über Auffälligkeiten des US-Soldaten

In Medien zirkulieren inzwischen zahlreiche Details über den Hintergrund des US-Soldaten. Er soll demnach 23 Jahre alt gewesen sein und zuletzt fast zwei Monate in einem Gefängnis in Südkorea eingesessen haben. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll der Mann unter anderem ein Polizeiauto in Südkorea beschädigt haben, in Schlägereien verwickelt gewesen und durch aggressives Verhalten auffällig geworden sein. Nach seiner Freilassung hätte er eigentlich in die USA zurückkehren sollen, wo ihm offenbar Disziplinarmaßnahmen drohten.