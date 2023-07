»Der Besuch wird zur Stärkung der russisch-nordkoreanischen Militärbeziehungen beitragen«, hatte es im Vorfeld aus Moskau geheißen. Nordkorea wird verdächtigt, Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.

Nordkorea ist wegen seines Atomraketenprogramms international weitgehend isoliert. Einzig zu den Veto-Mächten im Uno-Sicherheitsrat China und Russland gibt es losen Kontakt. Das Land wird seit den Fünfzigerjahre von der Kim-Dynastie diktatorisch geführt.

Groß angelegte Militärparade

Der 27. Juli, der das Ende des Korea-Kriegs markiert, wird in Pjöngjang als Tag des Sieges begangen. Der Krieg endete mit einem Waffenstillstand, der Korea entlang des 38. Breitengrads in zwei Staaten teilt. In dem Krieg zwischen 1950 und 1953 sollen zwischen zwei und vier Millionen Koreaner getötet worden sein.