Seit November gab es mehrere Auftritte des Mädchens. Ihr Name wurde erstmals durch den ehemaligen US-Basketballer Dennis Rodman öffentlich, nach einem Besuch im September 2013 plauderte er aus, dass sich Kim Jong Un liebevoll um ein Baby namens Ju Ae kümmere. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht.

Im Februar beobachtete das Mädchen an der Seite seines Vaters eine nächtliche Militärparade, wie im Staatsfernsehen zu sehen war. In Mantel und Hut erinnerte sie an Kinder europäischer Royals; einige Nordkorea-Experten glauben, dass Machthaber Kim seine Familie bewusst im Stil westlicher Prominenter inszeniert.