Kim drängte laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA auf weitere Bemühungen zur Stärkung der Armee. Es brauche »doppelte Anstrengungen« zur »Stärkung und Entwicklung« der Streitkräfte. Das Land verwendet einen große Teile seines Budgets für die Armee. Auch Hackerangriffe helfen Pjöngjang offenbar, sein Atomprogramm zu finanzieren.

Familienbesuch wohl aus Kalkül

Der Truppenbesuch mit Tochter ist laut Analysten kein Zufall. AP zufolge will Kim Jong Un mit dem Familienauftritt demonstrieren, dass er keinerlei Absicht hat, sein Atomarsenal oder die jahrzehntelange Herrschaft seiner Familiendynastie freiwillig aufzugeben. Zugleich nährt der Familienauftritt Spekulationen, ob Kim seine Tochter als potenzielle Nachfolgerin an der Spitze des Staates in Stellung bringen will.